Hong Kong | Taxistas querem câmaras iguais a Macau

A Associação de Concessionários e Proprietários de Táxis, de Hong Kong, considera que os taxistas da RAEHK concordam com a instalação de “um sistema inteligente” nas viaturas, como acontece em Macau. Este é um sistema que permite captar som e imagens dentro dos táxis, que depois podem ser utilizados em tribunal contra os taxistas ou clientes, no caso de haver suspeitas de crimes.

O sistema também inclui um mecanismo de geo-localização, que permite visualizar o percurso realizado pelas viaturas. Num programa da Rádio Televisão Hong Kong, o presidente permanente da associação, Ng Kwan-shing, justificou o apoio com o novo sistema de pontos para controlar as infracções dos taxistas, que entrou em vigor no domingo.

Ng indicou que existe medo entre os taxistas que os clientes abusem do sistema, pelo que encaram as gravações como uma protecção.