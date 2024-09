Indo-Pacífico | EUA, Índia, Austrália e Japão em exercícios conjuntos

As quatro nações expandiram a cooperação naval na região, alargando o raio de acção que vai agora do Pacífico ao Oceano Índico com a participação, pela primeira vez, de patrulhas conjuntas das guardas-costeiras

Os líderes dos Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália anunciaram novas iniciativas para reforçar a cooperação naval no Indo-Pacífico face à ascensão da China, incluindo os primeiros exercícios conjuntos das suas guardas costeiras.

O anúncio aconteceu no sábado, durante a cimeira do Diálogo de Segurança Quadrilateral, a aliança dos quatro países conhecida como Quad, que se realizou em Wilmington, no estado do Delaware, no nordeste dos Estados Unidos.

No final da cimeira, as quatro nações emitiram um comunicado conjunto no qual anunciaram uma expansão da colaboração marítima que tinha sido anunciada pela primeira vez na cimeira Quad no Japão há dois anos, coincidindo com a reunião do G7.

A novidade está agora na expansão para que os parceiros do Quad possam monitorizar as águas que vão do Pacífico ao Oceano Índico, graças a uma maior colaboração por parte da Índia.

Os líderes anunciaram ainda a realização, pela primeira vez, de exercícios conjuntos das guardas costeiras, que terão início em 2025 e que procuram confrontar as acções de Pequim no mar do Sul da China.

Um responsável norte-americano disse que um navio da guarda costeira dos EUA acolherá a bordo homólogos japoneses, australianos e indianos com o objectivo de melhorar a coordenação entre as forças, após o qual outro país fornecerá o navio, alternando-os ao longo do tempo.

A China mantém disputas territoriais com vários países da Ásia-Pacífico, incluindo o Japão.

Também países como as Filipinas e a Indonésia têm criticado as actividades de pesca levadas a cabo por navios chineses em águas disputadas do mar do Sul da China, onde Pequim construiu ilhas artificiais com infraestruturas militares.

Microfone indiscreto

O comunicado final, com mais de 5.500 palavras na versão em inglês, não menciona a China, após as declarações oficiais dos dirigentes do Quad, um microfone que ainda estava ligado permitiu aos jornalistas ouvir o Presidente dos EUA a dizer que as acções de Pequim são “uma mudança de táctica, não de estratégia”.

“A China continua a comportar-se de forma agressiva, testando-nos a todos na região, e isto é verdade no mar do Sul da China, no mar do Leste da China, no Sul da China, no Sul da Ásia e no Estreito de Taiwan”, disse Joe Biden aos primeiros-ministros da Índia, Narendra Modi, do Japão, Fumio Kishida, e da Austrália, Anthony Albanese.

Biden acrescentou que o líder chinês, Xi Jinping, procura “minimizar a turbulência nas relações diplomáticas” com o objectivo de centrar-se nos desafios económicos internos”. Outra iniciativa foi a institucionalização do Quad, para garantir a sua sobrevivência face aos ciclos políticos dos quatro membros. Os Estados Unidos têm eleições presidenciais já em Novembro.

Foi anunciada a criação no parlamento dos EUA de um grupo de trabalho, com congressistas democratas e republicanos, para defender e e promover a aliança.