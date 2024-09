Saúde | Comissão Nacional sugere monitorização de águas residuais

Uma delegação da Administração Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças deslocou-se a Macau no final da semana passada e reuniu com as entidades congéneres locais, entre eles o director dos Serviços de Saúde, Alvis Lo, e a chefe do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Leong Iek Hou.

A delegação do Interior da China foi chefiada por Wang He Sheng, subdirector da Comissão Nacional de Saúde e Chefe da Administração Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças. Segundo um comunicado divulgado ontem pelo Governo, o responsável recomendou às autoridades de saúde de Macau quatro orientações prioritárias de cooperação, incluindo o reforço da vigilância e alerta sobre a epidemia.

Wang He Sheng recomendou a monitorização de agentes patogénicos de águas residuais urbanas e dos pontos de vigilância, a troca de experiências na prevenção e controlo (através de seminários e videoconferências) e cooperação na investigação científica (com especial enfase em testes de reagentes e desenvolvimento de vacinas). O responsável realçou também a necessidade de participação conjunta na gestão global da saúde pública e na formulação de políticas de organizações internacionais.

Por outro lado, Wang He Sheng, reconheceu a eficácia dos trabalhos de prevenção e controlo de doenças desenvolvidos pelo Governo da RAEM e salientou que a política de saúde de Macau é consistente com a do país.