Metro ligeiro | Circulação só depois do sinal 3 de tempestade

A empresa gestora do Metro Ligeiro emitiu ontem uma nota onde esclarece que este sistema de transporte só pode voltar ao funcionamento quando for içado o sinal 3 de tempestade tropical.

Esta informação surge em resposta à queixa de um ouvinte difundida no programa matinal do canal chinês da Rádio Macau, o Ou Mun Tin Toi que se queixou que, aquando da passagem do “Yagi” pelo território, teve de apanhar o metro para ir trabalhar, mas a primeira carruagem partiu apenas duas horas depois da retirada do sinal 8 de tempestade.

A mesma nota dá conta de que “a maior parte das instalações do Sistema de Metro Ligeiro de Macau está exposta ao ar livre”, sendo “susceptível de ser danificada por objectos estranhos em condições atmosféricas adversas, tais como tufões”.

Nesse contexto, a empresa “só pode enviar [os funcionários de inspecção] após ser baixado o sinal 8 para 3”, a fim de se verificar o estado dos sistemas e equipamentos. “Com base na experiência de inspecção nos tufões anteriores, a inspecção na Linha da Taipa demorou pelo menos duas horas, mesmo que não se tenha verificado zonas danificadas”, é referido.