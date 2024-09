Fotografia | Gonçalo Lobo Pinheiro lança “Close to Me”

O fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro lança esta sexta-feira, na sede da Casa de Portugal em Macau, o livro “Close to Me”. Trata-se de uma obra “pessoal”, num “formato inusitado”, com “fotografias a preto e branco, numa edição tipo nicho, algo muito especial, a começar pelo surpreendente formato, em forma de carteira”, revela o autor

O fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro, radicado em Macau há 14 anos, apresenta, esta sexta-feira, 13 de Setembro, pelas 18h30, na sede da Casa de Portugal, o seu livro “Close to Me”.

Este livro nasce do trabalho realizado para o mestrado em Nova Fotografia Documental na LABASAD – School of Arts & Design, em Barcelona, e também para a edição de 2021 do “24HourProject – Photographers for Social Change”, tendo “um formato invulgar, de carteira, e especial”, bem como “um número limitado de 150 exemplares, numerados e assinados”.

Gonçalo Lobo Pinheiro refere, num comunicado, que estas imagens são do dia-a-dia frenético com os filhos. “A ideia inicial deste projecto foi captar a loucura matinal com os meus filhos que acordam todos os dias entre as seis e as sete da manhã, revigorados, prontos para mais um dia cheio de energia. Facto é que, na hora de dormir, as coisas acabam por não ser muito diferentes em alguns aspectos e acabei por misturar os dois momentos do dia, começando à noite”, afirma.

Este é um projecto antigo, mas que só agora ganha forma. “Este livro, que queria ter lançado em 2022, apenas chega agora, mas chega com a sensação de que fiz um bom trabalho de casa na procura de uma edição diferente, muito diferente daquilo que têm sido os meus livros desde 2015, altura em que apresente ‘Macau 5.0’, o meu primeiro livro”, descreve.



Uma “bela surpresa”

Segundo a mesma nota, o fotojornalista declara que a edição de “Close to Me”, que não estava prevista para este ano, acaba por ser uma “bela surpresa”, pois é uma obra “muito pessoal” e “muito específica”.

“É a minha família que está ali retratada. Os meus filhos, a minha mulher. A edição, com fotografias a preto e branco, acaba por ser uma obra de autor, uma edição tipo nicho, algo muito especial, a começar pelo surpreendente formato, em forma de carteira”, refere.

A escolha deste formato é facilmente explicada por Gonçalo Lobo Pinheiro. “Este formato de carteira serve precisamente para manter as fotos perto de mim, perto de si que compra o livro, assim como quase todos nós, que levamos fotos dos nossos queridos familiares connosco, na carteira”, explica, acrescentando que tem novo livro para ser lançado em Dezembro, que versará sobre fotografia de rua em Macau e terá uma edição mais ao estilo daquilo que vem habituando quem segue os seus projectos ou compra os seus trabalhos fotográficos.

“Close to Me”, que é o seu sexto livro editado, estará à venda por 150 patacas no website oficial do fotojornalista e em algumas livrarias de Macau e Portugal. O livro conta com o design da ilustradora Yang Sio Maan e tem a chancela da Ipsis Verbis.