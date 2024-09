Novo Bairro de Macau | Ngan Iek Hang quer melhores transportes

O deputado Ngan Iek Hang espera que o Governo melhore os transportes públicos do Novo Bairro de Macau, que fica situado do outro lado da fronteira, na Zona de Cooperação Aprofundada, em Hengqin. Numa interpelação escrita, o deputado ligado à Associação dos Moradores indica que é necessário aumentar a frequência dos autocarros, principalmente nas horas de ponta.

Entre as melhorias que o deputado espera que o Governo local consiga implementar no Interior, consta também a necessidade de prolongar o horário de circulação dos territórios, entre as 7h e as 23h.

O deputado quer ainda que sejam criados percursos directos de autocarros entre o Novo Bairro de Macau, a fronteira de Qingmao, a fronteira de Gongbei e o Centro Hospitalar Conde de São Januário.

A interpelação de Ngan Iek Hang foi feita com base nas queixas dos moradores do Novo Bairro de Macau que dizem ter dificuldades para apanhar autocarros para o trabalho ou o hospital público de Macau. Ngan admite que o autocarro para o hospital seja temporário, até entrar em funcionamento o posto e saúde planeado para Hengqin.

Em relação ao Novo Bairro de Macau, Ngan Iek Hang reconheceu que há cerca de 2 mil apartamentos por vender, dos cerca de 3 mil disponíveis, e pediu ao Governo que explique as medidas para vender o que falta. Por outro lado, pediu ao Governo que subsidie a electricidade e a água dos residentes locais no Novo Bairro, tal como acontece em Macau.