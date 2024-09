MP | Burlão colocado em prisão preventiva

Um homem foi detido quando se deslocou a Macau para receber o dinheiro resultante de burlas telefónicas e vai agora aguardar julgamento em prisão preventiva. A informação foi divulgada pelo Ministério Público, através de um comunicado emitido na sexta-feira.

O homem do Interior está indiciado pelos crimes de burla de valor consideravelmente elevado, que pode ter uma pena de até 10 anos de prisão, burla de valor elevado, que tem prevista uma pena que pode chegar aos 5 anos de prisão e ainda pelo crime de burla, punido com uma pena de prisão que pode atingir 3 anos.

De acordo com as explicações do MP, o papel do homem passava por fingir ser advogado, e recolher dinheiro das vítimas das burlas “Quem Sou Eu”. As vítimas entregaram o dinheiro ao alegado burlão, porque acreditavam que o “advogado” representava familiares ou amigos em situações difíceis, tal como lhes tinha sido dito ao telefone pelos burlões que se fizeram passar pelos familiares ou amigos em dificuldades.

“Neste inquérito, os dois ofendidos entregaram um montante total de cerca de 186 mil patacas ao arguido”, foi explicado. “Actualmente, o falso advogado que recebeu o dinheiro dos burlados foi detido enquanto demais indivíduos envolvidos ainda continuam sob investigação”, foi acrescentado.

Segundo os dados estatísticos do Ministério Público, entre Setembro de 2023 e Agosto de 2024, foram autuados 1275 inquéritos e deduzidas 18 acusações pela prática da burla telefónica, tendo sido acusados 42 arguidos e aplicada a 12 arguidos a medida de prisão preventiva.

“Ministério Público apela, de novo, aos cidadãos que, ao receberem uma chamada a solicitar pagamento ou transferência de dinheiro, devem manter a calma e confirmar a veracidade dessa chamada ou mensagem junto dos seus familiares e amigos ou das entidades oficiais”, foi pedido.