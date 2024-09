Economia | Excedente da balança de pagamentos aumentou quase seis vezes

A balança de pagamentos de Macau registou um excedente de 136,7 mil milhões de patacas no ano passado, quase seis vezes mais do que em 2022, anunciou na sexta-feira o regulador financeiro.

Num comunicado, a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) atribuiu a subida do excedente “ao acréscimo das exportações de serviços turísticos”, incluindo o benefício económico das apostas feitas por visitantes em casinos.

A região, capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal, tinha registado em 2022 um excedente de 22,9 mil milhões de patacas. As exportações de serviços quase triplicaram no ano passado, enquanto as importações de serviços subiram 35,6 por cento, fazendo com que o excedente na balança de serviços mais que triplicasse, para 263,4 mil milhões de patacas.

O território, cuja economia depende do turismo e jogo, cancelou em Janeiro de 2023 todas as medidas de prevenção e contenção da covid-19, depois de quase três anos de rigorosas restrições impostas pela política ‘zero covid’, que também vigorou na China.



Visitantes quadruplicaram

Em resultado, o número de visitantes quadruplicou em 2023 para 28,2 milhões, uma subida replicada pelas receitas da indústria dos casinos, que atingiram 183,1 mil milhões de patacas. A balança comercial registou um défice de 98,7 mil milhões de patacas, mais 26,2 por cento do que em 2022, graças a um aumento de 2,3 por cento nas importações de mercadorias.

Quanto à balança de rendimentos, referente aos investimentos no estrangeiro, registou um défice de 4,5 mil milhões de patacas, em comparação com um excedente de 37,8 mil milhões de patacas, no ano anterior.

A balança de transferências teve também um saldo negativo de 23,6 mil milhões de patacas em 2023, duas vezes e meia maior do que no ano anterior. A balança de pagamentos reflecte os pagamentos e receitas do comércio exterior de bens, serviços, rendimentos e transferências, sendo considerada um dos mais amplos indicadores comerciais.