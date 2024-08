Consumo | Lo Choi In pede incentivos através de descontos

Lo Choi In sugere que o Governo dê subsídios na forma de descontos para residentes, a fim de incentivar o consumo em algumas zonas do território.

O pedido da deputada surge no contexto do alargamento do programa do grande prémio de consumo nos fins-de-semana para o quarto trimestre deste ano, fazendo referência ao programa do cartão de consumo, pois do total de oito mil patacas, três mil eram concedidos a residentes através de descontos de 25 por cento em produtos, enquanto cinco mil patacas podiam ser gastos directamente.

De acordo com o Jornal do Cidadão, a deputada recordou que essa medida potenciava bastante o consumo local, esperando que haja maior flexibilidade na utilização dos cupões, para que sejam usados diariamente e não apenas aos fins-de-semana.

Lo Choi In defende também a criação de mais ofertas de alojamento no sector hoteleiro, em épocas especiais como o aniversário da implantação da República Popular da China e Natal, a fim de incentivar os turistas a pernoitarem mais tempo no território. A deputada lembrou que apesar do número de estadias ter aumentado 20 por cento em Julho, o tempo médio passou a 1,2 dias, sendo que muitas pequenas e médias empresas não beneficiaram disso.