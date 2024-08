DSEC | Convenções e exposições a crescer 34,5%

Na primeira metade do ano o território recebeu 702 convenções e exposições o que representou um crescimento de 34,5 por cento dos eventos realizados em termos anuais. De acordo com os dados da Direcção Serviços de Estatística e Censos (DSEC) este ano foram realizados mais 180 eventos em comparação com o período homólogo.

A DSEC indicou também que, em comparação com a primeira metade de 2019, o último ano antes dos efeitos da pandemia, houve uma recuperação de 95,6 por cento do número de convenções e exposições, que na primeira metade de 2019 tinha sido de 734 eventos.

A DSEC estimou ainda que na primeira metade de 2024 as receitas económicas não jogo ligadas às convenções e exposições atingiram 47 mil milhões de patacas, mais 35,8 por cento, face ao período homólogo, quando se tinham cifrado em 1,82 mil milhões de patacas.

Apesar de haver mais eventos, registou-se um menor número de visitantes. Segundo a DSEC, no primeiro semestre do ano o número de participantes e visitantes fixou-se em 479 mil, menos 29,1 por cento, em termos anuais.

Em relação aos temas em discussão, o número de eventos sobre comércio e gestão foi o mais elevado (260), representando 37,0 por cento do total. Houve ainda 93 eventos de turismo, 77 de tecnologias de informação e 75 de finanças, o que representou 13,2 por cento, 11,0 por cento e 10,7 por cento do total, respectivamente.