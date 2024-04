Exposições e convenções | Sector satisfeito com política de vistos

Alan Ho, presidente da Associação dos Sectores das Convenções, Exposições e Turismo de Macau, disse estar satisfeito com a política de emissão de vistos com múltiplas viagens entre Macau e Hengqin.

Segundo o jornal Ou Mun, o dirigente associativo destacou que a política vai beneficiar o sector da organização dos eventos nas duas regiões, proporcionando ainda maiores possibilidades de escolha quanto a percursos turísticos e alojamento para quem participa nestes eventos.

Alan Ho disse ainda que o sector vai continuar a promover o desenvolvimento do conceito “convenções e exposições + turismo”, no âmbito da política local “1+4”, apontado como um dos pilares dos esforços para diversificar a economia de Macau.

O responsável acredita que, no futuro, o sector das exposições e convenções poderá expandir o seu raio de acção para a organização de festivais, espectáculos e competições organizadas entre Macau e Hengqin. Recorde-se que o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, confirmou recentemente na Assembleia Legislativa que serão publicados em breve os detalhes sobre a nova política de vistos com múltiplas entradas entre Macau e a ilha de Hengqin.