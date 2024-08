Viagem | Wang Yi em périplo regional para aprofundar relações

O líder da diplomacia chinesa visita o Mianmar e a Tailândia onde irá manter contactos com ministros dos Negócios Estrangeiros de vários países do sudeste asiático

Wang Yi, membro do Bureau Político do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC) e ministro dos Negócios Estrangeiros da China, visitará o Mianmar e viajará para a Tailândia para co-presidir à 9.ª Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Cooperação Lancang-Mekong e participar na Discussão Informal entre os Ministros dos Negócios Estrangeiros da China, Laos, Mianmar e Tailândia, entre 14 e 17 de Agosto.

Sobre a visita de Wang ao Mianmar, um porta-voz do Ministério Negócios Estrangeiros da China disse, citado pela Xinhua, que o objectivo é aprofundar a cooperação bilateral mutuamente benéfica em vários campos, consolidar o estreito vínculo de amizade entre os dois povos e promover a construção da comunidade China-Mianmar com um futuro compartilhado.

Como amiga e vizinha do Mianmar, a China segue estritamente o princípio de não interferência nos assuntos internos de outros países, apoia os esforços do Mianmar para manter a estabilidade, fomentar a economia e melhorar a subsistência da população, além de fornecer ajuda construtiva para que as partes no Mianmar resolvam adequadamente as diferenças através de consultas políticas dentro da estrutura da constituição e de outras leis, acrescentou o porta-voz.

Outras colaborações

Sobre a Cooperação Lancang-Mekong (LMC, sigla em inglês), o porta-voz disse que se trata de um tipo inovador de mecanismo de cooperação regional entre a China, o Camboja, Laos, Mianmar, Tailândia e Vietname, caracterizado por colaboração, consulta e benefício compartilhado. Desde o seu lançamento em 2016, o mecanismo tem produzido resultados frutíferos, contribuindo efectivamente para o desenvolvimento económico e social dos seis países do Lancang-Mekong e trazendo benefícios tangíveis para seus povos.

O porta-voz afirmou que, nos últimos anos, sob a orientação estratégica dos líderes da China e dos países do Mekong, Camboja, Laos, Mianmar, Tailândia e Vietname anunciaram em conjunto com a China a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado. Todos os países da região do Mekong estão engajados na construção de uma comunidade com um futuro compartilhado, tanto bilateralmente com a China quanto multilateralmente, sob o mecanismo LMC.

A China espera trabalhar com os países do Mekong na Reunião dos Negócios Estrangeiros da LMC para analisar o progresso da cooperação, fazer um balanço da experiência passada e planear os próximos passos para transformar a região de Lancang-Mekong num exemplo de cooperação de alta qualidade da inciativa Faixa e Rota, um pioneiro na implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global, um pioneiro na implementação da Iniciativa de Segurança Global e um pioneiro na implementação da Iniciativa de Civilização Global, e formar uma comunidade ainda mais próxima com um futuro compartilhado para os países de Lancang-Mekong, acrescentou o porta-voz.

À margem da reunião da LMC, a convite da Tailândia, Wang participará da Discussão Informal dos Ministros das Negócios Estrangeiros da China, Laos, Mianmar e Tailândia para trocar opiniões sobre a situação regional, combate conjunto aos crimes transfronteiriços e outras questões, disse o porta-voz.