Jogos Nacionais | Pun Weng Kun substituído por Luís Gomes no ID

Luís Gomes preside, entre hoje e 30 de Junho de 2026, ao Instituto do Desporto (ID), “em regime de substituição, com poderes para “tomar as medidas necessárias na selecção do pessoal de direcção e chefia”. A “ascensão” do vice-presidente do ID prende-se com as funções que Pun Weng Kun irá assumir para a preparação dos próximos Jogos Nacionais, organizados por Guangdong, Macau e Hong Kong.

Nesse sentido, foi dado ontem o primeiro passo oficial para a criação da Comissão Organizadora da Zona de Competição de Macau dos Jogos Nacionais, dos Jogos Nacionais para Deficientes e Jogos Olímpicos Especiais da China. O arranque tomou a forma de um despacho assinado pelo Chefe do Executivo, publicado ontem no Boletim Oficial.

Foi também criado um gabinete preparatório para coordenar equipas especializadas e “assegurar que os trabalhos preparatórios decorram sem sobressaltos”. O gabinete irá funcionar na directa dependência e sob orientação da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, e será presidido chefiado por Pun Weng Kun.

Macau acolherá um total de sete diferentes modalidades de competição, incluindo quatro modalidades de competição e uma modalidade de desporto para todos dos Jogos Nacionais, e duas modalidades de competição dos Jogos Olímpicos Especiais para Deficientes.