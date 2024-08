Incumprimento no crédito das PME dispara para nível recorde

Na primeira metade do ano, o valor dos empréstimos não pagos pelas Pequenas e Médias Empresas (PME) subiu para o valor recorde de 4,6 mil milhões de patacas, de acordo com os dados mais recentes da Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Quando se compara o valor dos empréstimos não pagos nos primeiros seis meses deste ano com o montante referente à primeira metade do ano passado, observa-se um crescimento de 3,4 mil milhões de patacas, de 1,2 mil milhões de patacas para 4,6 mil milhões de patacas.

Desde 2014, altura em que o portal da AMCM apresenta as primeiras estatísticas sobre o incumprimento pelas PME, nunca o valor tinha chegado aos 3 mil milhões de patacas. O recorde anterior foi batido na segunda metade do ano passado, quando o montante não pago era de 2,9 mil milhões de patacas, ou seja, no semestre anterior.

Todavia, até ao final de 2022, os empréstimos não pagos das PME nunca tinham ultrapassado 700 milhões de patacas.

Tendência mais geral

O que também continua a subir é o rácio das dívidas não pagas, calculado pelo total dos empréstimos concedidos.

Actualmente, 5,7 por cento dos empréstimos concedidos são considerados não pagos, o que significa que por cada 100 milhões de patacas emprestados, 5,7 milhões ficam por pagar. No final 2.º semestre do ano passado, o rácio dos empréstimos não pagos não ia além dos 3,5 por cento, ou seja, por cada 100 milhões de patacas emprestados, 3,5 milhões não era pagos.

Também em termos do rácio existe um novo recorde, dado que desde 2014 até ao primeiro semestre de 2023, o rácio dos empréstimos não pagos pelas PME nunca tinha sido superior a 1 por cento.

As estatísticas mostram também que o valor dos créditos concedidos está a diminuir. Na primeira metade do ano passado, o valor dos créditos aprovados era de praticamente 85 mil milhões de patacas, mesmo que nem todo o montante fosse utilizado.

Nos primeiros seis meses desde ano, o montante dos empréstimos caiu para 81 mil milhões de patacas. A diferença foi explicada pela AMCM com o “reembolso de vários empréstimos de elevado montante”.