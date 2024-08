Galeria Tap Seac com exposição de caligrafia de Huang Tingjian

A Galeria do Tap Seac inaugura esta quinta-feira uma nova exposição. Trata-se de “O Caminho de Huang Tingjian – Exposição de Documentos Caligráficos”, com a colaboração do Huang Tingjian Memorial Hall, que recolheu grande parte da documentação histórica apresentada nesta mostra dedicada ao talento de Huang Tingjian, uma das personalidades chinesas mais conhecidas no meio artístico e representativo da arte que se fazia no período da dinastia Song do Norte.

Incluem-se assim, nesta exposição, rubricas feitas pelo mestre e “réplicas perfeitas das obras caligráficas” da sua autoria que revelam “os objectivos e a evolução da caligrafia ao longo da vida de Huang”. Na Galeria do Tap Seac poderá ainda ver-se “as suas impressionantes realizações artísticas e conotações culturais da poesia, do zen, do confuccionismo, da arte do incenso e da piedade filial incorporadas na sua caligrafia”.

Paixões múltiplas

Huang Tingjian foi fundador da Escola de Poesia de Jiangxi, paixão que associou sempre à caligrafia, sendo actualmente reconhecido como “um mestre lendário na história da caligrafia chinesa pelo seu estilo único e profundo conhecimento”. Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), “as suas obras tiveram um impacto de grande alcance nas gerações posteriores”.

Localizado na intersecção das três províncias, nomeadamente Jiangxi, Hunan e Hubei, o condado de Xiushui possui uma profunda reserva de património histórico e cultural devido à fusão das culturas dos estados de Wu e Chu e é a cidade natal de Huang Tingjian.

O IC aponta que, com esta mostra, “espera reforçar a amizade e promover o intercâmbio cultural e a cooperação entre Jiangxi e Macau”, bem como “apoiar a revitalização rural do Condado de Xiushui e reforçar a promoção e herança da cultura tradicional chinesa”. A ideia é também fomentar o papel de Macau como “uma base de intercâmbio e cooperação com a cultura chinesa como corrente principal e a coexistência de diferentes culturas”.

“O Caminho de Huang Tingjian – Exposição de Documentos Caligráficos” estará patente até ao dia 15 de Setembro na Galeria Tap Seac.