Banco da China | Ho Iat Seng recebeu novo presidente da sucursal local

O Chefe do Executivo recebeu na segunda-feira, na Sede do Governo, o novo presidente da sucursal de Macau do Banco da China, Jia Tianbing, com quem discutiu o desenvolvimento do sector financeiro do território, “a diversificação adequada da economia de Macau, e a construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”.

Segundo um comunicado divulgado ontem pelo Gabinete de Comunicação Social, Ho Iat Seng “espera que a sucursal de Macau do Banco da China continue a manter os princípios para ajudar na inovação e na implementação do sector financeiro de Macau e da Zona de Cooperação Aprofundada, suportando o desenvolvimento adequado e diversificado de Macau e da construção da Zona de Cooperação Aprofundada, proporcionando à população de Macau um serviço financeiro de alta qualidade”.

Ho Iat Seng aproveitou a oportunidade para enaltecer mais uma vez o “lançamento, pelo Governo Central, de várias medidas favoráveis a Macau”, que conduzem o território a uma “boa tendência contínua de desenvolvimento integral”.

Por sua vez, Jia Tianbing “recordou que o banco se estabeleceu em Macau há cerca de 74 anos, e seguiu sempre o padrão e responsabilidades sobre os assuntos de relevo nacional, com a finalidade de concretizar o objectivo de ‘enraizar-se em Macau e servir em prol de Macau’”.