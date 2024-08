NOYB | “Noite de Quiz” em língua portuguesa no bairro de São Lourenço

É já esta quinta-feira que acontece a primeira edição de um concurso que promete ser divertido e pedagógico ao mesmo tempo. A associação NOYB – None of Your Business acaba de criar a “Noite de Quiz”, um concurso de cultura geral para grupos a decorrer no espaço “Bookand”, na zona de São Lourenço. Ganha quem fizer mais pontos e acertar de forma mais rápida

Acaba de ser criada uma nova forma de entretenimento em Macau que promete despertar a cultura geral de cada um. A “Noite de Quiz” tem a sua primeira edição esta quinta-feira no “Bookand”, na Rua de Ignácio Baptista, na zona de São Lourenço, e não é mais do que um concurso de questões de cultura geral, com temas nacionais e internacionais. O concurso é ganho pelo grupo que responder de forma mais rápida e certeira.

Segundo um comunicado da organização do evento, que está a cargo da associação NOYB – None of Your Business, “a primeira edição da ‘Noite de Quiz’ será em língua portuguesa”, embora “isso não seja impedimento para que pessoas não falantes de português se juntem ao evento, desde que os colegas de equipa se ajudem na tradução das questões”.

Não é necessário pré-registo para aparecer na “Noite do Quiz”, bastando apenas que se formem grupos que à entrada pagam apenas o valor de 20 patacas por pessoa.

A NOYB descreve que o objectivo de criar esta actividade é de “dinamizar a oferta de actividades culturais em Macau”, pretendendo-se “criar um ambiente divertido e de saudável competição de cultura geral”, naquele que é considerado “um dos mais carismáticos bairros de Macau”.

Tradição irlandesa

Este evento vai buscar influências a outras “Noites de Quiz” semelhantes que ocorrem, por exemplo, em Lisboa e no Porto. O sucesso é tanto em Portugal que existe mesmo um website com a lista de bares onde grupos de pessoas se reúnem para adivinhar datas ou acontecimentos históricos e marcantes, além de se abordarem os mais variados temas.

A tradição de realizar quizzes em bares veio da Irlanda, segundo a edição portuguesa da revista TimeOut, existindo em Lisboa desde finais dos anos 90. A primeira edição deste tipo de concurso na capital portuguesa decorreu num bar no bairro da Madragoa pela mão de Júlio Alves, que traduziu do inglês um quiz. Depressa se percebeu que responder a perguntas de cultura geral em grupo, e com algumas bebidas ao lado, poderia ser uma forma bem divertida de passar o tempo.

No caso de Macau esta actividade não é ainda muito popular. A NOYB explica que a sua “Noite de Quiz” terá um questionário com 30 perguntas, sendo que o jogo funciona com equipas de duas a quatro pessoas, existindo um prémio para os vencedores.

Este prémio consiste na oferta de bebidas para a equipa vencedora, caso sejam cerveja, vinho, coca-cola e água, sendo estas consideradas “bebidas que vão a jogo”.

O quiz conta com 30 perguntas, feitas por um “quiz master”, ou apresentador, valendo um ponto cada. A última questão é chamada de “Guilhotina”, valendo cinco pontos. Caso a equipa copie as respostas dos outros ou vá encontrar respostas ao Google no telemóvel, é desqualificada.

Além disso, no final de cada jogo, a organização fará uma revisão rápida de todas as perguntas, sendo que cada equipa tem depois dez minutos para entregar a folha com as respostas. Em caso de empate, o critério para desempatar é a rapidez com que a equipa entregar a folha.

Com este evento, a NOYB espera que “a primeira edição permita aos participantes quebrar a rotina da semana e tornar-se num ponto de encontro regular”, sendo possível desfrutar no local de um menu de comidas e bebidas.