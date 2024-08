Pequim e Qatar condenam assassínio do líder do Hamas no Irão

A China e o Qatar condenaram ontem o assassínio do líder político do grupo islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, que foi morto num ataque em Teerão, no Irão, na terça-feira à noite.

“Estamos muito preocupados com esse incidente. Opomo-nos vigorosamente e condenamos este assassínio”, declarou um porta-voz da diplomacia chinesa, Lin Jian, durante uma conferência de imprensa. A China apoia a causa palestiniana há décadas.

Também o Qatar – um dos mediadores entre o Hamas e Israel na guerra na Faixa de Gaza – condenou ontem o “assassínio” do líder do Hamas, considerando-o um “crime hediondo” e alertando para uma “escalada perigosa” na região.

“O Qatar acolhe a liderança política do Hamas, na qual estava incluído Haniyeh, que medeia as negociações para uma trégua na Faixa de Gaza. Acreditámos que esse assassínio “poderá mergulhar a região no caos e comprometer as hipóteses de paz”, segundo um comunicado de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.

O líder da ANP, Mahmud Abbas, e o secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Hussein al-Sheikh, condenaram a morte de Haniyeh.

Abbas, que governa partes da Cisjordânia ocupada, “condenou veementemente o assassínio do líder do Hamas e considerou-o um acto cobarde e um acontecimento perigoso”, informou a agência de notícias oficial palestiniana Wafa.

Além disso, “apelou às massas e às forças do povo palestiniano para a unidade, a paciência e a firmeza face à ocupação israelita”. Al-Sheikh, por seu lado, descreveu “o assassínio” de Haniyeh como “um acto cobarde”. “Obriga-nos a permanecer mais firmes diante da ocupação”, sublinhou nas redes sociais.

Laços apertados

Numa reacção, o Irão afirmou que a morte de Haniyeh vai servir para reforçar os laços entre o país e o povo palestiniano. Outros países já reagiram à morte do chefe do Hamas, com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Mikhail Bogdanov, a denunciar um “inaceitável assassínio político”.

A Turquia condenou o “desprezível assassínio” de Haniyeh, um aliado próximo do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.