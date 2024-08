DSAL | Wynn com 32 vagas de emprego para restauração

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e a Wynn Macau anunciaram ontem o “Plano para Formandos de Gestão de Restauração e Culinária da Wynn”, que irá disponibilizar 32 vagas de emprego em regime de “primeiro contratação, depois formação”.

As inscrições para o plano podem ser submetidas no website da DSAL entre hoje e dia 9 de Agosto. O Governo indica que o programa tem como objectivo formar e permitir a “estrutura de carreira abrangente aos residentes de Macau que pretendam ingressar no sector dos serviços de lazer e turismo integrados”, e aumentar o conhecimento profissional sobre restauração formando quadros qualificados.

O Plano disponibiliza um total de 32 vagas de emprego: 16 para “formandos de gestão de restauração” e 16 para “formandos de gestão de culinária”. Os candidatos admitidos ao plano vão aceder a acções de formação e de prática em contexto de trabalho.

Aqueles que, após terem concluído a formação, que tem a duração de dois anos, “terão a oportunidade de progressão e ajustamento salarial, impulsionando-se, desta forma, o desenvolvimento da carreira profissional e a mobilidade ascendente dos residentes de Macau”.