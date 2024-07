Suicídio | 44 pessoas tomaram a própria vida em meio ano

Durante a primeira metade deste ano, 44 pessoas cometeram suicídio em Macau, segundo informação divulgada ontem pelos Serviços de Saúde, menos três casos do que no primeiro semestre de 2023.

As autoridades revelaram que no segundo trimestre deste ano, o número de suicídios, 22, igualou o registo do primeiro trimestre. Ainda assim, foram contabilizados menos dois suicídios em relação ao segundo trimestre do ano passado.

Os casos registados pelas autoridades entre Abril e Junho deste ano disseram respeito a nove indivíduos do sexo masculino e 13 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 12 e os 76 anos. Deste universo, 19 (ou 86,4 por cento) eram residentes da RAEM, enquanto três (ou 13,6 por cento) eram não-residentes.

Os Serviços de Saúde indicam que, de acordo com a análise dos dados neste trimestre, as possíveis causas do suicídio são principalmente resultantes de doenças mentais, ou problemas com jogo e dificuldades financeiras.

As autoridades indicam que as causas do suicídio são complexas e frequentemente envolvem doenças mentais, factores psicológicos, socioeconómicos, familiares, de relações humanas e factores genéticos biológicos e que o suicídio requer a atenção de toda a população.

Todos aqueles que estejam emocionalmente angustiados ou considerem que se encontram numa situação de desespero devem ligar para ligar para a Linha Aberta “Esperança de vida da Caritas” através do telefone n.º 28525222 de forma a obter serviços de aconselhamento emocional.