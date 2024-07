Casas Taipa | Wu Chou Kit defende obras do Governo

Wu Chou Kit, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, saiu em defesa das obras que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) tem previstas para o chão da área onde estão situadas as Casas-Museu da Taipa.

O IAM pretende alterar o pavimento substituindo as pedras actuais no local por granito, tido como mais confortável para os peões. Contudo, o plano tem gerado críticas, por receio de descaracterização de uma das áreas mais típicas da RAEM.

Em declarações ao jornal Ou Mun, Wu Chou Kit afirmou compreender a preocupação de parte da população. No entanto, entende que a proposta do IAM representa um bom equilíbrio entre a instalação de um tipo de piso mais seguro, e o passado, dado que o granito a instalar vai manter uma forma redonda.

Wu Chou Kit apontou ainda que as autoridades receberam queixas sobre o pavimento actual, devido às saliências que causam incómodo aos peões, sobretudo às crianças, idosos e deficientes.

O também membro do Conselho do Património Cultural quer ainda que o Governo melhore o pavimento no lago Sai Van, queixando-se que muitas pessoas que correm naquela zona evitam o pavimento de seixos e preferem correr nas estradas, onde correm um risco acrescido de atropelamento.