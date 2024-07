Camboja | Secretário do Comércio em Macau para promover investimento

O Camboja está a planear a criação de um centro de comércio privado em Macau, para promover o potencial de comércio e investimento, indicou o Governo de Phnom Penh.

Na segunda e terça-feira, o secretário de Estado do Ministério do Comércio, Seang Thay chefiou uma delegação que visitou o local onde será estabelecido o centro de comércio cambojano. De acordo com o Ministério, o objectivo é promover a exportação e divulgação de produtos cambojanos para os mercados estrangeiros, assim como dar a conhecer as oportunidades de comércio, investimento, turismo e cultura do Camboja.

Durante a visita, Thay reuniu-se com o presidente do Fundo de Investimento Regional de Hengqin e gestores de duas empresas privadas.

Nessas reuniões, o governante cambojano apresentou o ambiente empresarial, os potenciais sectores de investimento, as condições favoráveis de que o Camboja beneficia enquanto país menos desenvolvido e incentivou essas empresas a comprar produtos agrícolas do Camboja. O governo de Phnom Penh indica que uma das empresas manifestou interesse em criar uma unidade de transformação de mobiliário para exportação, utilizando matérias-primas importadas, e outra confirmou que estudaria a possibilidade de adquirir alguns produtos do Camboja.