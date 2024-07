Nave Desportiva | Exercício antiterrorista condiciona trânsito amanhã

Um exercício que irá simular um ataque terrorista com armas químicas irá condicionar o trânsito amanhã à tarde nas redondezas da Nave Desportiva.

Amanhã, entre as 14h e as 19h, “nas ruas circundantes à Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental, nomeadamente a Rua de Ténis, a Rua da Patinagem, a Estrada Flor de Lótus e a Avenida da Nave Desportiva serão aplicadas medidas de condicionamento provisório ao trânsito”, indicaram ontem os Serviços de Polícia Unitários (SPU).

O exercício, em que a Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês irá participar, simula um ataque terrorista, com recurso a armas químicas, e tomada de reféns durante de um concerto de grande envergadura. O exercício, denominado “Dragão em Espiral”, inclui cenários como “tomada de grande número de reféns, poluição química por gases, desactivação de explosivos e acções de captura de suspeitos no mar”.

Num comunicado divulgado ontem, os SPU descrevem o exercício como “uma oportunidade para rever e aperfeiçoar a operabilidade dos planos específicos de combate ao terrorismo, elevando o nível profissional e a capacidade de coordenação dos agentes da linha de frente e do pessoal de socorro nas acções de resposta a ataques terroristas”.