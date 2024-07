Fotografia | Nona edição da revista “Halftone” lançada hoje

São muitos os que colaboram para mais uma edição da revista “Halftone”, publicação dedicada a mostrar o trabalho fotográfico realizado de forma profissional ou amadora no território. A revista, editada pela associação com o mesmo nome e que conta com diversos colaboradores, é hoje lançada na Fundação Rui Cunha

A associação Halftone apresenta hoje, a partir das 18h30, na galeria da Fundação Rui Cunha (FRC), a edição número nove da sua revista com os trabalhos de André Ritchie, arquitecto; Cecília Ho, Mide Plácido, José Luís Sales Marques, ex-presidente do Instituto de Estudos Europeus; Joana de Freitas, jornalista; e Haozheng Wu. A apresentação da sessão fica a cargo do fotógrafo Alan Ieon e contará com a presença de alguns membros.

A nova edição revela o trabalho destes seis fotógrafos, que abrangem um espectro fotográfico desde a fotografia documental até à expressão artística, a cores ou a preto-e-branco.

“Através da variada e rica tapeçaria de trabalhos fotográficos apresentada nesta edição #09, podemos explorar a forma como a fotografia incorpora a essência das diferentes formas de arte e narrativas culturais. Aaron Scharf, em ‘Arte e Fotografia’, afirma que ‘a fotografia sempre desempenhou um papel na expansão e enriquecimento da linguagem da arte’”, refere, citada num comunicado da FRC, a equipa editorial formada por Alan Ieon, João Palla Martins, Nuno Tristão, Sara Augusto e Stephan Nunes, no texto introdutório da publicação.

Da diversidade

A diversidade de olhares e de abordagens na arte fotográfica é o que tem vindo a caracterizar os membros da Halftone desde a sua criação em 2021. Esta publicação é mais uma prova de que não há fronteiras na fotografia, desde que cada imagem seja “escrita com luz”, descreve a FRC.

“Esta perspectiva reforça a ideia de que os fotógrafos, ao expandir e sobrepor estas linguagens simbólicas, têm a oportunidade de transcender a representação visual imediata e imbuir os seus projectos com níveis elevados de ressonância cultural e significado social.

As diferenças nas abordagens tecnológicas, nos temas e nos estilos estéticos realçam ainda mais a capacidade da fotografia para reflectir a natureza multifacetada da experiência humana, solidificando o seu estatuto como uma forma de arte dinâmica e profunda”, refere ainda a equipa editorial.

A Halftone é uma associação cultural, sem fins lucrativos, criada em Macau, que tem por objectivo a promoção da fotografia contemporânea em todas as suas vertentes. Trata-se de uma associação inclusiva e abrangente, e está aberta a todos aqueles que tenham interesse na fotografia como expressão artística ou documental, independentemente da sua experiência ou da sua prática. Por isso, propõe-se promover o trabalho fotográfico dos seus associados, bem como organizar exposições, publicar uma revista, livros e monografias, organizar debates e desenvolver projectos pedagógicos e educativos.