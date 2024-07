China | Crescimento económico de 4,7% no segundo trimestre de 2024

Inflação, conflitos geopolíticos, e fricções no comércio internacional estarão, segundo o Gabinete Nacional de Estatísticas, na origem do crescimento económico aquém das expectativas registado no segundo trimestre deste ano

A economia da China cresceu 4,7 por cento no segundo trimestre deste ano, abaixo da previsão dos analistas, indicam dados oficiais ontem divulgados, enquanto a produção industrial, rendimentos e investimento registaram sinais de melhoria.

O valor no segundo trimestre foi muito inferior ao ritmo de crescimento homólogo de 5,3 por cento registado no primeiro trimestre do ano.

Os progressos registados, após o abrandamento acentuado do crescimento durante a pandemia da covid-19, foram “duramente conquistados”, afirmou o Gabinete de Estatísticas da China, em comunicado.

“Desde o início deste ano, a dinâmica de crescimento económico global tem sido fraca, a inflação é persistente, os conflitos geopolíticos, as fricções no comércio internacional e outros problemas têm ocorrido com frequência, a procura interna é insuficiente, as empresas estão sob grande pressão operacional e existem muitos riscos e perigos ocultos em áreas-chave”, indicou, na mesma nota.

“Existem muitas dificuldades e desafios para promover o funcionamento estável da economia”, acrescentou.

Os economistas consideraram que a fraca procura por parte dos consumidores e a redução das despesas públicas estão a prejudicar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

O Gabinete de Estatísticas afirmou que a economia cresceu a um ritmo de 5 por cento no primeiro semestre do ano, o que corresponde ao objectivo fixado por Pequim para este ano.

Na sexta-feira, dados divulgados mostraram que as exportações em Junho foram mais elevadas do que o previsto, o que aumentou ainda mais o excedente comercial da China.

As exportações cresceram 8,6 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, embora as importações tenham caído 2,3 por cento. O excedente comercial de Junho foi de 99,05 mil milhões de dólares, superior aos 82,62 mil milhões de dólares registados em Maio.

Já produção industrial aumentou 5,3 por cento em Junho, disse o Gabinete de Estatísticas chinês. As vendas a retalho, uma medida da procura do consumidor, subiram 5,1 por cento entre Janeiro e Maio, enquanto o rendimento nominal disponível, não ajustado à inflação, cresceu 5,4 por cento.

Efeito borboleta

A expansão da procura por parte dos consumidores é considerada fundamental para apoiar um forte crescimento sustentado, mas tem-se mostrado difícil, uma vez que as empresas eliminaram postos de trabalho durante e após a pandemia, levando muitas famílias chinesas a restringir os gastos.

Os dados económicos foram divulgados nas vésperas de a elite do Partido Comunista Chinês se reunir para um conclave que se realiza uma vez por década para definir a orientação económica a médio e longo prazo.

O terceiro plenário reúne em Pequim os 376 membros permanentes e rotativos do Comité Central do Partido Comunista, órgão dirigente composto por líderes do governo, do exército e ao nível provincial. A reunião deste ano devia ter sido realizada no ano passado, mas foi adiada.