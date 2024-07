Pedidos alarmes visuais a pensar em deficientes auditivos

O deputado Ho Ion Sang defende que o Governo deve instalar alarmes visuais em vários espaços públicos, para, em casos de emergências, as pessoas com dificuldades auditivas serem alertadas. O pedido faz parte de uma interpelação escrita do membro da Assembleia Legislativa ligado aos Moradores.

Para Ho Ion Sang este tipo de alarme é particularmente importante nas habitações públicas e em equipamentos sociais, onde existe uma maior probabilidade de viverem pessoas com dificuldades auditivas. Além disso, como espaços públicos, a necessidade de ter uma resposta atempada a emergências pode ser fundamental para que a saída seja rápida e ordenada.

Ho argumentou também que os deficientes têm maior possibilidade de se ferirem em incidentes ou emergências. “Podem precisar de apoios e recursos adicionais, por exemplo, instalações de assistência, medicamentos e cuidados especiais, durante os desastres,” justificou.

Apoios abrangentes

No início do ano, o Governo lançou o denominado “projecto-piloto de disponibilização de coordenador de apoio à acessibilidade”. Este é um programa que consiste no envio de pessoas especializadas na criação de acessos sem barreiras para diferentes serviços públicos.

Seis meses passados, Ho Ion Sang considera importante que o Executivo apresente um balanço sobre os trabalhos realizados. “O Governo vai estudar alargar o projecto para que abranja mais serviços no futuro, reforçando a capacidade departamental em acolher os deficientes, e até incentivar as instituições privadas a imitar a criação de um ambiente livre de obstáculos?” questiona.

A primeira fase do “projecto-piloto de disponibilização de coordenador de apoio à acessibilidade” resultou no envio de especialistas para 17 espaços de 10 serviços públicos, como o Instituo de Acção Social, Instituto para os Assuntos Municipais, entre outros.

Finalmente, Ho Iat Seng pede ao Governo que reúna as moradas de todas as pessoas com dificuldades de mobilidade, para que as autoridades os possam em retirar de casa, em caso de emergência. Este é um mecanismo em vigor para as situações de tufão, mas Ho considera que deve ser alargado a outras emergências.