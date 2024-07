“Take-away” | Descoberto novo tipo de fraude

A Polícia Judiciária (PJ) detectou a existência de um novo tipo de fraude associada às plataformas de pedido de comida online.

Segundo uma nota de imprensa, “os burlões criaram páginas de serviço de encomendas de refeições publicitando ‘refeições leves de cozinha chinesa e ocidental’ ou ‘refeições leves de baixo teor de gordura'” nas demais plataformas, oferecendo descontos para encomendas feitas em grande quantidade.

Assim, as vítimas são levadas a comprar grandes quantidades de comida, com serviços de entrega agendados para vários dias, mas nunca chegam a receber as refeições. Destaque para o facto de os valores das encomendas variarem entre algumas centenas e mais de mil patacas, sendo que depois não é possível estabelecer contacto com os falsos fornecedores.

Segundo informações da PJ, várias vítimas disseram ter perdido um total superior a seis mil patacas. As autoridades denotam que anteriormente ocorreram fraudes do mesmo género em Macau, alertando os cidadãos para que “estejam sempre atentos a fraudes, a fim de evitar que criminosos utilizem as plataformas de compras online para roubar dinheiro”.