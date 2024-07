Museu de Macau | Fotografias Históricas para ver a partir de sábado

É inaugurada este sábado a mostra “O Passado e o Presente – Exposição de Fotografias Históricas em Comemoração do 25.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria”, patente no Museu de Macau e que pode ser vista até 8 de Setembro.

Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), revelam-se, através da imagem, “as transformações que ocorreram em Macau devido ao rápido desenvolvimento urbano desde o retorno”.

A exposição divide-se em cinco temas, nomeadamente “Arquitectura do Passado”, “Vicissitudes da Vida”, “Cenários do Passado”, “Celebrar o Regresso” e “Macau de Hoje”, apresentando cerca de 120 fotografias antigas e recentes e objectos relevantes, a fim de revelar as paisagens urbanas e características culturais de Macau.

Através destas fotografias e objectos que testemunham o desenvolvimento próspero de Macau, esta exposição constitui uma homenagem ao 25.º aniversário do Retorno de Macau à China, descreve o IC. Além disso, o Museu de Macau irá também lançar uma exposição online, no formato realidade virtual, dedicada ao mesmo tema, podendo o público visitar a exposição através da página electrónica do Museu a qualquer hora e em qualquer lugar.