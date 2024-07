IC | “Duplo Aniversário” com apoios para eventos culturais

O Instituto Cultural (IC) vai conceder subsídios a entidades que organizem eventos em celebração do chamado “Duplo Aniversário”, ou seja, os 75 anos da Implantação da República Popular da China e o 25.º aniversário da transferência de administração portuguesa de Macau para a China.

As candidaturas para os apoios, concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento da Cultura (FDC), arrancam hoje e duram até ao dia 19 deste mês.

Podem concorrer associações formadas até 31 de Dezembro de 2023 que apresentem ideias “nas áreas das artes e da cultura”, com actividades como “espectáculos e actuações culturais e artísticas, realização de exposições, feiras, concursos e actividades festivas do património cultural intangível”. Haverá também espaço para extensões desses eventos ao nível da produção audiovisual, cinematográfica, televisiva, de animação, realização de palestras ou cursos de formação e de seminários, bem como publicações de livros e periódicos.

O limite máximo do subsídio é de 500 mil patacas, dependendo a concessão do montante do tipo de actividade. O orçamento global para este plano de subsídios é de 25 milhões de patacas. O apoio financeiro dura entre os dias 2 de Julho e 31 de Dezembro deste ano, sem prorrogação, pelo que, segundo o IC, “o projecto deve estar concluído até 31 de Dezembro de 2024”.