Badminton | Jogador de 17 anos morre durante torneio na Indonésia

Um jogador chinês de badminton, de 17 anos, morreu no domingo depois de ter caído em campo durante um jogo de um torneio asiático, na Indonésia, anunciaram ontem os organizadores.

“O jogador chinês Zhang Zhijie teve um colapso durante um jogo ao fim da tarde”, informou a Confederação de Badminton da Ásia e a Federação Indonésia de Badminton (PBSI) num comunicado conjunto.

Zhang Zhijie desmaiou quando defrontava o japonês Kazuma Kawano, no Campeonato Asiático de Badminton Júnior em Yogyakarta, na ilha indonésia de Java.

“Foi tratado pelo médico do torneio e pela equipa médica e foi transportado na ambulância de emergência em menos de dois minutos e enviado para o hospital”, referiu o comunicado. O jovem jogador foi “levado para o hospital onde morreu às 23:20” de domingo, lê-se na mesma nota.

“De momento, o hospital local ainda não identificou a causa da morte”, declarou a Federação Chinesa de Badminton, que se juntou às duas organizações por detrás do comunicado para expressar as suas “mais sinceras condolências aos pais e à família” do jogador.

Zhang Zhijie começou a jogar badminton cedo, e integrou a equipa nacional de juniores da China no ano passado. No início deste ano, ganhou o título de singulares no Dutch Junior International, um prestigiado torneio juvenil realizado em Haarlem, nos Países Baixos.

Ontem, foi observado um minuto de silêncio no torneio por equipas em Yogyakarta e a equipa chinesa usou braçadeiras pretas em sinal de respeito. A jogadora indiana Pusarla Venkata Sindhu, que ganhou a prata e o bronze olímpicos em 2016 e 2021, respectivamente, descreveu a morte de Zhang como “absolutamente desoladora”.

“O mundo perdeu hoje um talento notável”, escreveu na rede X, oferecendo as suas “mais sinceras condolências” à família do jovem jogador chinês.