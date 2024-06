A saúde continua doente

Há muitos anos que o povo português tem vindo a sofrer com a falta de organização, gestão, dinheiro e profissionais na Saúde. Construíram-se novos hospitais e centros de Saúde, mas o serviço aos utentes deteriorou-se de ano para ano. Assistimos ao trabalho dos mais diversos ministros da tutela, cada um com a sua ideia, mas a situação foi piorando. Houve até quem se tivesse demitido depois de ter feito um bom trabalho durante a pandemia da Covid 19.

Aponta-se o dedo fundamentalmente a dois factores: falta de meios para os médicos e enfermeiros e má gestão dos estabelecimentos hospitalares. O actual Governo veio com um plano de emergência, mas nada melhorou e na semana passada a presidente da Federação Nacional dos Médicos veio, mais uma vez, chamar à atenção que as lacunas continuam a ser graves.

O povo continua a deparar-se com serviços encerrados e especialmente as mulheres grávidas continuam sem saber concretamente onde podem ter os filhos perto de casa. Já ouvia dizer o meu avô que “com a saúde não se brinca”. No entanto, o que se passa nesta área parece o jogo do gato e do rato, com a agravante de aumentar a toda a hora os casos de negligência sem que as investigações terminem em sanção para o prevaricador.

Em Viana do Castelo aconteceu um caso que chocou o país e que não tem qualquer desculpa para ficar impune. Um homem de 57 anos, pai de dois filhos, andava há dias a queixar-se à mulher de que sentia umas dores no peito e no movimento dos braços, principalmente quando tinha de guiar o tractor.

O caso piorou e a sua mulher levou-o para o hospital. Na triagem um enfermeiro (?) ou um chamado técnico de enfermagem (o que é isso?) colocou-lhe uma pulseira de cor verde, que significa a menor gravidade. A mulher do paciente tentou dizer ao tal “especialista” que entregou a pulseira verde que o caso poderia ser grave e relacionado com o coração.

O “especialista” nem a deixou falar e apenas balbuciou: “Isso é uma virose”. O doente esperou sete horas sem ninguém o atender e, no fim, quando já estava muito mal foi levado para os cuidados intensivos e veio a morrer, concluindo a autópsia de que se tinha tratado de um ataque cardíaco. Os familiares mais próximos iam morrendo incrédulos com o que tinha acontecido. A mulher não sabe o que fazer à vida para criar os filhos porque a vítima era o grande amparo familiar.

O hospital de Viana de Castelo mandou levantar um inquérito e agora, pasmem: o relatório concluiu pelo arquivamento do processo. Arquivamento? Então a incompetência e a negligência morrem solteiras desta forma? Um doente à beira de um ataque cardíaco, diagnosticam-lhe uma virose, aguarda sete horas sem tratamento, morre e o hospital arquiva o inquérito? Para além de desumano é crime e a merecer uma sentença pesada. Nada acontece.

Na opinião do referido hospital tudo foi executado dentro das regras. Revoltante, obviamente que por essa razão, a família vai accionar um processo em tribunal. Esperemos que a Justiça seja diferente das conclusões do inquérito hospitalar e que os responsáveis pela morte do doente sejam punidos judicialmente.

Casos semelhantes têm acontecido neste país e as queixas maiores vão direitinhas para quem executa as triagens dos doentes que chegam aos hospitais. Algo de diferente tem de ser revisto e não, dizer-se apenas que faltam médicos ou enfermeiros, que ganham mal, que não têm condições de trabalho e que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) precisa de mais investimento. Não se compreende como é que alguns centros de Saúde funcionam maravilhosamente e outros têm uma gestão de trazer por casa…

O SNS tem bons profissionais, tem melhorado no atendimento e nas cirurgias, apesar de se esperar quase um ano por uma consulta de Reumatologia, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O SNS não precisa que a tutela se decida pela paridade de serviço com hospitais privados.

Os privados são para os ricos e o SNS tem de servir cada vez melhor a maioria do povo. O investimento estatal tem de ser uma realidade e a ministra da Saúde não pode, como o fez na semana passada, cancelar uma reunião de suma importância que estava agendada com a Federação Nacional dos Médicos. Não pode desprezar os profissionais mais importantes numa cadeia de socorro a quem lhe bateu à porta uma doença grave.

A ministra da Saúde tem de saber que os médicos estão a ficar traumatizados pelo cansaço, pelo salário ridículo, se contarmos as horas extraordinárias não pagas que os obriga a preferirem os privados e a ficarem fartos de ver-lhes morrer pessoas nos braços porque estiveram nove, 12 ou 20 horas à espera numa maca para serem atendidas. Onde está, afinal, o humanismo tão apregoado destes governantes? No cofre das Finanças? Para se desculparem que o orçamento não dá para tudo? Antes de se decidirem pelos aeroportos, comboios de alta velocidade e novas pontes, pensem antes nas pessoas e na área da Saúde que é sem dúvida a mais necessitada para bem do povo. O contrário é demagogia, fingimento, promessas vãs ou contratos chorudos que deem algum rendimento às empresas dos amigos.

Post scriptum – Saudavelmente, Portugal reagiu com regozijo pela nomeação de António Costa para o alto cargo de presidente de Conselho Europeu.