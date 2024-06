Balança comercial | Défice desce em termos anuais

O défice da balança comercial foi, nos primeiros cinco meses deste ano, de 48,50 mil milhões de patacas, menos 5,78 mil milhões de patacas em relação a igual período do ano de 2023. Segundo dados ontem divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), as importações de mercadorias, de Janeiro a Maio deste ano, foram de 54,04 mil milhões de patacas, menos 9,1 por cento em termos anuais.

Enquanto isso, as exportações cifraram-se em 5,55 mil milhões de patacas, mais 7,1 por cento face aos mesmos meses de 2023. O valor total do comércio externo de mercadorias no período de Janeiro a Maio deste ano correspondeu a 59,59 mil milhões de patacas, uma quebra de 7,8 por cento em relação ao valor de 64,63 mil milhões de patacas registado no idêntico período de 2023.

Também nos meses de Janeiro a Maio deste ano, as exportações para os países que integram a iniciativa “uma faixa, uma rota” foram de 425 milhões de patacas, mais 142,3 por cento em termos anuais, enquanto para países da União Europeia foram de 97 milhões de patacas, mais 79,7 por cento.

Porém, os valores exportados de mercadorias para o Interior da China (310 milhões de patacas), Hong Kong (3,83 mil milhões de patacas) e EUA (101 milhões de Patacas) caíram 3,2, 3,6 e 36,9 por cento, respectivamente.

No que diz respeito às importações, destaque para as mercadorias oriundas da União Europeia, no valor de 16,49 mil milhões de patacas, seguindo-se as do interior da China, com o montante de 15,33 mil milhões de patacas, e ainda dos países de “uma faixa, uma rota”, com 12,35 mil milhões de patacas. Estes valores representam, respectivamente, quebras de 17,5, 2,9 e nove por cento.