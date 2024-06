Viaduto | IC descarta impacto no Farol da Guia

O Instituto Cultural (IC) assegurou, em resposta ao jornal online All About Macau, que a construção do viaduto de ligação entre as zonas A e B dos novos aterros não terá impacto na visualização da paisagem do Farol da Guia.

O IC aponta que apenas 0,34 por cento da área total do viaduto ser irá sobrepor à zona de protecção do Farol da Guia, pelo que não haverá impacto na salvaguarda do centro histórico classificado e protegido pela UNESCO. O IC admitiu, porém, que é ainda necessário entregar documentos sobre o projecto do viaduto à UNESCO.

Na mesma resposta, as autoridades culturais voltam a referir que como o viaduto não é um projecto de edifício, não está sujeito aos limites legais de definição de altura para a construção de prédios.

Às questões do All About Macau faltou responder se o IC já recebeu permissão para avançar com o viaduto que se localiza entre a Península de Macau e a Zona A dos Novos Aterros Urbanos. No lado de Macau vai ligar-se à rotunda em frente ao Centro de Ciência de Macau e à Avenida Dr. Sun Yat-Sen. No lado da Zona A, o viaduto vai ligar-se com a Ponte Macau. A obra vai ter um comprimento de 3,2 quilómetros.