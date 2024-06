Música clássica | Rachmaninoff e Korsakov no Venetian Theatre

A pianista francesa Lise de la Salle junta-se à Orquestra de Macau (OM) para a apresentação do concerto “70 Anos Atrás – Rachmaninoff”, agendado para o dia 6 de Julho, a partir das 20h, no Venetian Theatre.

Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), que promove o evento, em parceria com a Sands China, este espectáculo contra com direcção musical de Lio Kuokman, que é também maestro principal da OM. Serão interpretadas obras dos compositores russos Sergei Rachmaninoff e Nikolay Rimsky-Korsakov.

A francesa Lise de la Salle é uma jovem pianista muito conhecida, com álbuns premiados e concertos realizados em todo o mundo nos últimos anos. A artista demonstrou um talento extraordinário aos 4 anos de idade, logo no início da aprendizagem de piano. Cinco anos depois, aos 9 anos, realizou o seu primeiro concerto ao vivo na Rádio Francesa. Aos 16 anos, produziu o seu primeiro álbum, que foi distinguido com o prémio de “Melhor Álbum do Mês” atribuído pela eminente revista Gramophone. Desde então, tem estado activa no panorama musical internacional e foi solista com várias orquestras de topo. Em 2014, passou a ser a primeira artista permanente do Teatro de Ópera de Zurique, demonstrando, assim, o seu talento excecional.

Lise de la Salle irá interpretar a famosa “Rapsódia sobre um Tema de Paganini” e as “Danças Sinfónicas” de Sergei Rachmaninoff, duas obras que integram melodias famosas de músicos predecessores e do próprio Rachmaninoff. A OM irá também interpretar o “Capriccio Espagnol” de Rimsky-Korsakov, obra emocionante e calorosa que “demonstra plenamente o encanto único de cada instrumento de uma orquestra e que permite ao público apreciar bem as características de uma orquestra sinfónica”, descreve o IC. Os bilhetes para este espectáculo já se encontram à venda e custam entre 150 e 300 patacas.