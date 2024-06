Filipinas | Sara Duterte demite-se de ministra da Educação

A vice-presidente das Filipinas, Sara Duterte, vai demitir-se do governo do Presidente Ferdinand Marcos, no qual ocupava o cargo de ministra da Educação, anunciou ontem o palácio presidencial, em Manila.

Sara Duterte “apresentou a demissão como membro do governo”, declarou à imprensa o porta-voz da Presidência das Filipinas, Cheloy Garafil, acrescentando que vai manter o cargo de vice-presidente do país.

Numa conferência de imprensa, Sara Duterte, filha do antigo Presidente Rodrigo Duterte, declarou que formalmente vai deixar de exercer funções como ministra da Educação no próximo dia 19 de Julho.

Esta demissão ocorre no momento em que se acentua a fratura entre a família Duterte e o clã Marcos, que se tinham aliado para as eleições presidenciais de 2022. Num comício político perante apoiantes, a 28 de Janeiro, Rodrigo Duterte acusou Marcos de ser um “toxicodependente” e o filho mais novo, Sebastian Duterte, apelou à demissão do actual chefe de Estado.

Ferdinand Marcos respondeu no dia seguinte, afirmando que o antecessor “tomava fentanil”, um opiáceo potente, “há muito tempo”, o que tinha repercussões na saúde. Nenhum dos dois apresentou provas sobre o alegado consumo de drogas.