DSAL | Feiras de emprego com 345 vagas na próxima semana

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) vai organizar nos dias 27 e 28 de Junho, quinta e sexta-feira da próxima semana, três feiras de emprego onde serão disponibilizadas 345 vagas. As inscrições estão abertas a partir de hoje até à próxima quarta-feira.

Segundo um comunicado divulgado ontem pela DSAL, os empregados são das áreas da venda ao retalho e hotelaria.

Na manhã do dia 27 de Junho, serão disponibilizadas 188 ofertas de emprego para venda a retalho de bens de consumo geral, para os cargos de gerente estagiário, chefe do grupo de empregados de loja, empregado de loja, operador de mercadoria e operador de caixa. Na parte da tarde, será a vez do sector da hotelaria, com 51 vagas para cargos como supervisor do departamento de recursos humanos, auditor, secretário, montador e reparador de instalações, porteiro de armazém e empregado dos serviços de quarto. Estas sessões decorrem no edifício da FAOM nos nº2-6 da Rua da Ribeira do Patane.

No dia seguinte, a feira de emprego decorre no 28.º andar do Hotel Okura, com a oferta de 106 vagas para trabalhar na hotelaria em cargos como supervisor de tratamento de uniformes, chefe de equipa de cozinheiros, supervisor de produtos alimentares, embaixador de serviços de restauração e motorista de limusina.