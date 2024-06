China à frente dos EUA no fabrico de energia nuclear

A China está a construir reactores nucleares mais rapidamente do que os EUA e as empresas nucleares de Pequim estão 15 anos à frente das suas congéneres americanas no que diz respeito à mais recente tecnologia de reactores, de acordo com um novo relatório de um grupo de reflexão americano.

Actualmente, a China tem 56 reactores nucleares em funcionamento e outros 27 estão em construção, afirma a Information Technology & Innovation Foundation, com sede em Washington, num relatório publicado na segunda-feira. Com o objectivo das autoridades de Pequim de concluir entre seis e oito novas centrais nucleares por ano num futuro próximo, os autores do relatório prevêem que a China terá mais centrais operacionais do que os EUA até 2030.

No entanto, a China já está à frente dos EUA no que diz respeito aos chamados reactores de “quarta geração”, refere o relatório. A primeira central de quarta geração do mundo – a central Shidaowan-1, de 200 megawatts, arrefecida a gás, na província chinesa de Shandong – entrou em funcionamento em Dezembro, com a Administração de Energia Nuclear da China a vangloriar-se de que “90% da tecnologia da nova central foi desenvolvida na China”.

“A China está provavelmente 10 a 15 anos à frente dos Estados Unidos no domínio da energia nuclear”, afirma o relatório. Olhando para o futuro, parece provável que a China utilize esta capacidade interna estabelecida como base para exportações competitivas de reactores, tal como a sua estratégia de “dupla circulação” conseguiu noutras áreas, como os veículos eléctricos e as baterias.”

Os EUA continuam a ter mais centrais nucleares operacionais do que qualquer outro país, com 94 reactores operacionais contra 56 da China. No entanto, a China triplicou a sua capacidade nuclear na última década, acrescentando tanta energia em 10 anos como os EUA em 40.

Em 1973, o então Presidente dos EUA, Richard Nixon, apelou à construção de 1000 centrais nucleares até ao ano 2000, numa tentativa de diminuir a dependência dos EUA em relação à energia estrangeira, na sequência da crise petrolífera de 1973. Entre as décadas de 1970 e 1990, foram construídos muitos reactores, mas o boom nuclear desvaneceu-se quando os preços mundiais do petróleo estabilizaram e a extracção de gás de xisto explodiu no início da década de 2000.

Política de sucesso

De acordo com a Administração de Informação sobre Energia dos EUA, a central nuclear americana média tem agora 42 anos. Dois novos reactores entraram em operação em uma usina na Geórgia em 2023 e 2024, mas ambos foram concluídos com anos de atraso e biliões de dólares acima do orçamento, e nenhum reactor adicional está em construção em qualquer lugar do país.

O sucesso da China é o resultado de “financiamento estatal, [uma] cadeia de fornecimento apoiada pelo Estado e um compromisso estatal para construir a tecnologia”, escreveu o analista da indústria Kenneth Luongo no relatório. Os bancos estatais chineses podem oferecer empréstimos a empresas de energia com taxas de juro tão baixas como 1,4%, permitindo-lhes construir centrais por cerca de 2.500 a 3.000 dólares por quilowatt, cerca de um terço do custo de projectos recentes nos Estados Unidos. “É consensual que os EUA perderam o seu domínio global no domínio da energia nuclear”, escreveu Luongo.