Emprego | Lançado plano para área da hotelaria

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) associou-se à operadora de jogo MGM para criar o “Plano de desenvolvimento do potencial de quadros qualificados na hotelaria da MGM”, cujo prazo de candidaturas arranca hoje. A ideia é que os candidatos possam ser contratados primeiro, obtendo depois uma formação especializada na área da hotelaria.

Existe um total de 18 vagas, distribuídas em três vagas para a área das tecnologias digitais e informática e 15 para a área de gestão. Aos candidatos admitidos, a MGM promete providenciar “uma série de formações profissionais e em contexto de trabalho”, destaca-se num comunicado da DSAL.

Todos os que obtiverem bom aproveitamento “terão a oportunidade de progressão e ajustamento salarial, impulsionando-se, desta forma, o desenvolvimento da carreira profissional e a mobilidade ascendente dos residentes de Macau que estão interessados em ingressar no sector dos serviços em turismo e lazer integrados”, lê-se ainda. As candidaturas terminam a 24 de Junho. As entrevistas decorrem nos dias 3 e 4 de Julho.