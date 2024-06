Turismo | DST diz que produtos grátis não afectam sector

Cheng Wai Tong, vice-director da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), defendeu ontem, no programa Fórum Macau do canal chinês da Rádio Macau, que a oferta de produtos alimentares e bebidas por parte dos casinos não afecta as pequenas e médias empresas do sector do turismo, uma preocupação revelada por uma ouvinte.

A mulher colocou ainda a questão tendo em conta que há cada vez mais influencers oriundas da China que, nas redes sociais, divulgam dicas para visitar Macau e desfrutar de produtos gratuitos, bem como serviços e actividades.

“Observando os números em termos subjectivos, verificamos que o consumo dos turistas na área não jogo, tanto no ano passado como no primeiro trimestre deste ano, aumentou em comparação com o período anterior à pandemia. O número relativo ao consumo este ano é ainda maior do que no ano passado. A oferta de comidas e bebidas não afecta o consumo geral dos turistas”, declarou o responsável.

No caso dos turistas coreanos e japoneses, exemplificou, o consumo per capita aumentou de forma significativa, com aumentos de 70 e 21 por cento, respectivamente, em relação a 2019. Cheng Wai Tong espera ainda poder atrair turistas aos bairros fora das zonas turísticas para que haja um maior consumo nas empresas locais.