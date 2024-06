Epoch Times, jornal da Falun Gong, acusado nos EUA de branquear capitais

A empresa de media anti-China Epoch Times estava no centro de um esquema fraudulento de lavagem de dinheiro e criptomoeda envolvendo dezenas de milhões de dólares, afirmou o departamento de justiça na segunda-feira ao anunciar a acusação de seu director financeiro Bill Guan. O executivo de 61 anos “conspirou com outros para participar num esquema transnacional extenso para lavar pelo menos cerca de 67 milhões de dólares de fundos obtidos ilegalmente”, de acordo com um comunicado do escritório do procurador dos EUA do distrito sul de Nova Iorque.

As receitas reverteram para a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que pode ser condenado a 70 anos de prisão por uma acusação de conspiração para cometer branqueamento de capitais e duas acusações de fraude bancária.

O gabinete do procurador afirmou que as acusações não se relacionavam com as actividades de recolha de notícias do Epoch Times, com sede em Manhattan, uma empresa de comunicação social popular entre a direita conservadora pela sua cobertura frequentemente conspiratória da política e dos assuntos mundiais e pelas críticas abertas ao partido comunista chinês.

Guan é acusado de ser o mentor de um esquema em que geria a equipa “Make Money Online” da empresa de comunicação social no estrangeiro, segundo o departamento de justiça. “Sob a gestão de Guan, os membros da equipa e outros usaram criptomoeda para comprar conscientemente dezenas de milhões de dólares em receitas de crimes, incluindo receitas de benefícios de seguro-desemprego obtidos de forma fraudulenta, que foram carregados em dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos”, disse o comunicado.

As receitas foram então alegadamente “lavadas” através de uma determinada plataforma de criptomoeda e transformadas em moeda digital a 70 a 80 cêntimos por dólar, disseram os procuradores. Os membros da equipa utilizavam então informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e canalizar os lucros para essas contas e, posteriormente, para contas em seu próprio nome.

Teia de mentiras

Guan, de Secaucus, Nova Jersey, mentiu aos investigadores sobre a origem do dinheiro quando estes começaram a investigar um aumento extraordinário de 410 por cento na receita anual do Epoch Times de aproximadamente US $ 15 milhões para cerca de US $ 62 milhões, alega ainda o comunicado. Guan afirmou que o aumento dos fundos provinha de “donativos”, e que Guan “escreveu uma carta dirigida a um gabinete do Congresso afirmando falsamente que os ‘donativos’ constituíam ‘uma parte insignificante das receitas globais’ da empresa de comunicação social”.

Em Outubro do ano passado, a NBC News noticiou um aumento ainda maior da base de receitas do Epoch Times, de 685 por cento em dois anos. A investigação da NBC mapeou a ascensão da empresa de uma publicação obscura e marginal a uma potência conservadora num período relativamente curto de tempo, a ponto de direccionar milhões de dólares para a fracassada campanha de reeleição de Donald Trump em 2020.

Um relatório de 2021 publicado no Guardian incluía o Epoch Times entre uma série de meios de comunicação social norte-americanos ligados ao Falun Gong, um movimento que se opõe há décadas ao governo chinês. Um dos objectivos da empresa, sugeria o relatório, era amplificar os esforços dos republicanos para ligar Joe Biden e o partido democrata ao Partido Comunista Chinês (PCC) e endurecer a opinião pública dos EUA contra a China.