Comércio | Académico aconselha PME adaptarem-se

O professor associado do Departamento de Finanças e Economia Empresarial da Universidade de Macau, Henry Lei Chun Kwok, considera que as Pequenas e Médias Empresas (PME) precisam de se adaptar à realidade, para responderem à procura do seu público alvo. As declarações foram prestadas ao Jornal Ou Mun, num comentário feito ao facto de o comércio local enfrentar vários desafios, apesar de os sectores do turismo e do jogo caminharem para a recuperação de níveis pré-pandemia.

Segundo o jornal Ou Mun, o académico recordou que o Governo e as associações comerciais lançaram várias actividades promocionais para promover o consumo, no entanto, os efeitos só se fizeram sentir numa fase inicial das promoções.

Sobre o facto de haver cada vez mais residentes a consumirem no Interior, Henry Lei considerou que o comércio local não vai conseguir competir através dos preços, devido ao elevado valor das rendas, assim como as comissões cobradas pelas plataformas de take-away.

Durante o processo da mudança, Henry Lei defende que o Governo e as associações comerciais devem continuar a apoiar o comércio local, com a realização de mais actividades como o “grande prémio para o consumo na Zona Norte” durante os fins-de-semana. O académico sugeriu também que este tipo de eventos seja levado para outras zonas da cidade.