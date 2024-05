Indonésia | Acção de promoção da DST “bem-sucedida”

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) realizou no último fim-de-semana de 9 a 12 de Maio mais uma acção promocional do território em Jacarta, na Indonésia, intitulada “Sentir Macau” que foi bem-sucedida, registando-se “bons resultados no seminário promocional e nas bolsas de contacto” organizadas.

Além disso, as actividades de rua, e também num centro comercial, atraíram 217 mil visitantes em quatro dias. Sob o mote “Experience Macao” organizaram-se jogos e actividades interactivas que revelam aos participantes as grandes atracções de Macau, nomeadamente os pastéis de nata, a competição do Grande Prémio ou o património.

As acções promocionais foram realizadas em parceria com as seis operadoras de jogo e a Direcção dos Serviços de Desenvolvimento Económico da Zona de Cooperação Guangdong-Macau em Hengqin, além de que a Air Macau e nove agências de viagens da Indonésia promoveram a venda de vários produtos turísticos com ofertas especiais, como bilhetes de avião e estadias em hotéis, “que tiveram muita procura entre os visitantes da promoção”, destaca a DST.

O evento contou ainda com a participação da cantora indonésia Lyodra Ginting, a banda TBA e o grupo masculino UN1TY que actuaram ao vivo. Serão realizadas, nos próximos meses, mais acções promocionais do turismo local nas cidades de Seul, na Coreia do Sul, Banguecoque, na Tailândia e Kuala Lumpur, na Malásia.