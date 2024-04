Turismo | DST subsidia passeios “por terra e mar” para apoiar bairros

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) está a subsidiar passeios e projectos turísticos com vista a impulsionar a economia comunitária.

Uma das actividades intitula-se “As Aventuras dos Desbravadores Turísticos edição “‘Caça ao Tesouro à Beira-Mar”, combinando passeio marítimo, apresentação de atracções turísticas e caça ao tesouro. No último fim-de-semana foram organizadas sete viagens com partida na Ponte-Cais da Barra e passeio marítimo até à Ponte-Cais de Coloane, o mesmo acontecerá no próximo fim-de-semana.

A actividade gira em torno de uma caça ao tesouro com a mascote do turismo de Macau “Mak Mak”, com jogos interactivos, trabalhos manuais temáticos, sessão de leitura conjunta de livros ilustrados originais de Macau para crianças e espectáculos de dança e magia. Além disso, foram convidados guias para explicar a história de Macau a bordo.

Os Passeios pela Rua da Praia do Manduco”, que arrancaram ontem, decorrem até 12 de Maio na zona do Porto Interior, Praça de Ponte e Horta, Praia do Manduco e Barra. A iniciativa inclui passeios marítimos, “exibição das características do porto de pesca, diversos descontos em lojas típicas, visitas guiadas aos bairros comunitários, espectáculos musicais e exibição de curtas-metragens de Macau”. Organizado em parceria com comerciantes da Zona da Praia do Manduco, a iniciativa tem como objectivo incentivar o consumo.

Entre 30 de Abril e 31 de Maio, das 10h às 17h, decorrem visitas a vários templos espalhados pela cidade para dar a conhecer a cultura de Kun Iam, também para promover o comércio.