Futebol | Lendas portuguesas jogam este fim-de-semana na Taipa

Decorre este fim-de-semana o jogo de futebol e uma série de eventos desportivos que trazem a Macau grandes nomes portugueses deste desporto como é o caso de Luís Figo, que foi considerado Jogador do Ano pela FIFA e vencedor de uma Bola de Ouro, Pauleta, Nuno Gomes, Dimas, Maniche, Bosingwa, Tiago, Hélder Postiga e Ricardo Quaresma.

O evento “Legends of Tomorrow” tem o patrocínio da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) e decorre este sábado num pequeno campo de futebol do Centro Desportivo Olímpico – Zona Multiusos, na Taipa. Esta iniciativa inclui um treino e interacção entre os antigos jogadores portugueses e os jovens a partir das 11h30. Depois, no domingo, acontece o jogo amigável de cinco “Portugal Icons vs. GBA Flying Dragons” às 16h no Dome.

Na equipa portuguesa “Portugal Icons” jogam Luís Figo, Pauleta, Nuno Gomes, Dimas, Maniche, Bosingwa, Tiago, Helder Postiga e Ricardo Quaresma, enquanto na equipa adversária “GBA Flying Dragon” jogam nomes como Natalis Chan, Eddie Ng ou Frankie Lam. Além da SJM, o evento é apoiado e organizado pelo Instituto do Desporto e Associação de Futebol de Macau. A equipa “GBA Flying Dragons” é composta por jogadores de futebol da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e da Associação Desportiva All Stars de Hong Kong. Antes do jogo de domingo será também realizado o evento “Legends of Tomorrow – Football Camp” para promover o desporto junto dos jovens.