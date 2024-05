AAM | Visita de intercâmbio a Portugal em Junho

A Associação dos Advogados de Macau (AAM), presidida por Vong Hin Fai, irá realizar, entre Junho e Julho, uma viagem de intercâmbio a Portugal com 18 membros para reunir com a Ordem dos Advogados portuguesa. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, o presidente da AAM explicou que a viagem serve ainda para visitar entidades na área da arbitragem jurídica e diversas universidades portuguesas para apresentar a jurisdição de Macau e assinar acordos de cooperação em diversas áreas.

Vong Hin Fai declarou que, nos últimos três anos, registaram-se em Macau cerca de 450 novos causídicos por ano, número que se manteve semelhante aos anos anteriores. Além disso, 70 advogados pediram para cessar a actividade no território, sendo que a maioria o fez para ir trabalhar para a Administração pública ou outros órgãos judiciais. O responsável adiantou também que a AAM forma cerca de 25 novos advogados todos os anos.

Estas declarações foram proferidas ontem no âmbito da apresentação do programa anual do Dia do Advogado, realizado entre os dias 11 e 19 deste mês. Incluem-se, além de diversas actividades, consultas jurídicas gratuitas à população a decorrer no Largo do Senado no fim-de-semana de 18 e 19 de Maio.