Guangdong | Pelo menos 11 pessoas desaparecidas após fortes chuvas

Pelo menos 11 pessoas estão desaparecidas depois das fortes chuvas que assolaram várias regiões do sul da China nos últimos dias, informou ontem o departamento de Gestão de Emergências da província de Guangdong. As operações de busca e salvamento prosseguem nas zonas afectadas, que incluem a capital da província, Cantão, e as cidades de Shaoguan, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou e Huizhou.

As chuvas obrigaram à deslocação de um total de 53.741 pessoas, das quais 12.256 tiveram de ser realojadas com urgência. As fortes chuvas provocaram a subida dos rios da região, tendo 38 estações hidrológicas em 24 rios da província registado níveis de água superiores ao limiar de alerta.

As autoridades activaram o nível IV de resposta a emergências, o mais baixo de uma escala de quatro, nas cidades de Shaoguan e Qingyuan para fazer face às inundações, tendo sido destacados mais de 200 trabalhadores do sector do saneamento para limpar ruas, esgotos e canais.

As previsões meteorológicas para a próxima semana na província de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, apontam para a ocorrência de chuvas frequentes.

A China tem um sistema de aviso meteorológico de quatro cores, sendo o vermelho o mais grave, seguido do laranja, amarelo e azul. Para além de Guangdong, são esperadas chuvas fortes e trovoadas entre domingo à noite e segunda-feira à noite nas províncias de Guangxi, Fujian e Zhejiang.

As autoridades locais instaram a população a desligar a electricidade nas zonas de risco e a suspender as actividades ao ar livre. Foram também recomendadas medidas de drenagem nas zonas urbanas e nos campos agrícolas para evitar possíveis catástrofes, como torrentes nas montanhas, deslizamentos de terras e avalanches.