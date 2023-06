Clima extremo atinge China com calor e tempestades

Muitas cidades na China continuaram a emitir alertas de calor e chuva no fim-de-semana, sendo que os residentes em muitas áreas tiveram de enfrentar fenómenos climáticos extremos.

De acordo com a Administração Meteorológica da China (CMA), as observações de quarta a quinta-feira demonstraram que um total de 2.830 estações em todo o país registaram altas temperaturas, acima de 40°C, enquanto 2.130 estações registaram fortes chuvas.

Na manhã de sexta-feira, o Centro Meteorológico Nacional (NMC) continuou a emitir alertas laranja de temperatura elevada – o segundo mais alto no sistema de aquecimento climático de quatro níveis da China, já que a temperatura mais alta em Pequim, Tianjin, Hebei e Shandong na sexta-feira atingiu 40°C.

A capital, localizada no norte da China, foi uma das cidades mais atingidas pela onda de calor. Na quinta-feira, Pequim registou uma temperatura de 41,1°C, quebrando o recorde histórico de Junho de 40,6°C, registado em 1961. Também na quinta-feira, a mesma estação meteorológica registou uma temperatura na superfície do solo de 71,8°C à tarde, também a segunda mais alta jamais registrada.

Na manhã de sexta-feira, a Estação Meteorológica de Pequim emitiu um sinal vermelho de alerta para altas temperaturas, o mais alto do sistema de alerta climático de quatro níveis da China. A última vez que Pequim emitiu tal alerta foi em 2014.

Na tarde de sexta-feira, Pequim registou novamente altas temperaturas acima de 40°C. Zhang Yingxin, meteorologista chefe da Estação Meteorológica de Pequim, disse que esta é a primeira vez desde o estabelecimento de estações de observação meteorológica em Pequim que altas temperaturas acima de 40°C foram registadas por dois consecutivos dias.

Esta semana as altas temperaturas de Pequim deverão cair para 34°C.

Desde 1951, Pequim registou um máximo de 11 dias de alta temperatura acima de 35 °C em Junho num único ano, em 1952 e 2000, respectivamente, e um máximo de cinco dias de alta temperatura acima de 37°C, em 1952. Desde quinta-feira, Pequim registou nove dias de alta temperatura acima dos 35 °C e cinco dias de altas temperaturas acima dos 37 °C em Junho de 2023.

Enquanto isso, Tianjin e Hebei, também localizadas no norte da China, enfrentaram também o calor extremo.

El Niño para durar

Enquanto os residentes no norte da China sofrem com as temperaturas elevadas, o leste e o sul do país enfrentaram fortes chuvas.

Este Verão assistiu a um aumento no clima incomum em todo o mundo. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos emitiu um alerta em 8 de Junho informando que o fenómeno El Nino surgiu e deverá perdurar até ao Inverno. Segundo especialistas da CMA, a China atravessou recentemente uma alta frequência de climas extremos associados ao surgimento do fenómeno El Nino.

Zhou Bing, chefe do serviço climático da CMA, disse que o clima deste ano, em termos da China e do mundo, tem sido anormal. “O mundo está definitivamente mais quente este ano do que em 2022, devido ao aparecimento do evento El Nino”, disse ele à China Central Television (CCTV).

“O desenvolvimento do El Niño levará a um aumento das chuvas no sul da China no Verão e a uma diminuição das chuvas no norte da China, com uma situação de inundações no sul e seca no norte”, disse Zhou.

Não é provável que haja um período prolongado de calor extremo no norte da China, disse. Mas devido à influência do El Niño, a temperatura geral tende a ser superior à média.