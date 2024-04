CPSP | Detidos por abandonarem local de acidente

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) anunciou a detenção de dois residentes por “fuga à responsabilidade”. As detenções estão relacionadas com dois casos distintos, em que os condutores colidiram contra outros veículos, mas abandonaram os locais, sem terem comunicado com os proprietários das viaturas danificadas.

A primeira queixa partiu de um residente com 60 anos que tinha o carro estacionado na rua. Quando voltou à viatura reparou que estava danificada, na parte traseira. Com recurso à videovigilância, as autoridades detiveram um suspeito, que admitiu ter estacionado o seu carro atrás da viatura do queixoso. O condutor disse ter sentido um toque durante o estacionamento, mas como saiu da viatura e não viu qualquer dano no outro carro, decidiu deixar o local.

O outro caso envolveu uma mulher, e também se deveu a um toque num carro estacionado. Tal como no primeiro caso, as autoridades recorreram à videovigilância e identificaram a mulher, depois do proprietário do veículo danificado ter apresentado queixa.

Em declarações às autoridades, a condutora afirmou não ter sentido qualquer choque contra outro carro estacionado, pelo que nunca equacionou a possibilidade de sair da viatura para avisar o proprietário do outro veículo.