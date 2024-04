Antártica | Cientistas chineses descobrem 46 lagos sob o gelo

A descoberta, graças a novo sistema, é mais um passo no sentido de compreender os processos que levaram à evolução da vida no planeta

Uma equipa de cientistas chineses descobriu, com recurso um novo método de análise que melhora a precisão da pesquisa, 46 lagos subglaciais sob o manto de gelo da Antártida, informaram ontem meios de comunicação locais.

“O estudo dos lagos subglaciais na Antártica é de grande importância para compreender a dinâmica do manto de gelo, os processos sedimentares, os ciclos geoquímicos subglaciais e a evolução da vida”, explicou o especialista do Instituto de Pesquisa Polar da China (IIPC), Tang Xueyuan, citado pela agência oficial Xinhua.

A Antártica é coberta por um manto de gelo com espessura média de mais de 2.400 metros e sob o qual existem numerosos lagos formados quando a água do gelo é filtrada através de depressões no leito rochoso sobre o qual repousa a placa.

O novo método utilizado pelos investigadores chineses utiliza um codificador para analisar as características da reflexão do fundo do manto de gelo, reflexão cujos dados são previamente colectados por radar.

Desta forma, a equipa conseguiu analisar imagens de radar na região AGAP-S, no leste da Antártica e detectou 46 lagos caracterizados por contornos geométricos menores do que os previamente identificados pelos métodos convencionais.

Desde 1984

Esta pesquisa foi conduzida por especialistas do IIPC, da Universidade de Geociências de Wuhan e da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul. Até agora, foram detectados 675 lagos subglaciais sob o manto de gelo da Antártida, dos quais apenas três puderam ser escavados para recolha de amostras.

A China iniciou suas expedições científicas à Antártica em 1984 e desenvolveu uma série de projectos de pesquisa sobre ambiente, recursos naturais e biodiversidade do continente branco.

Em Fevereiro, o país concluiu a construção da sua quinta estação de investigação na região, localizada na costa do Mar de Ross e que será também a terceira que funcionará durante todo o ano, juntamente com as bases de Changcheng e Zhongshan.