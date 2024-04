Cinema | Brasil é convidado de honra do Festival Internacional de Pequim

O Brasil é convidado de honra da edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Pequim, que exibe a partir de amanhã quatro filmes brasileiros, coincidindo com os 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas.

“Retratos Fantasmas”, “Marte Um”, “Que Horas Ela Volta” e “Uma História de Amor e Fúria” são os quatro filmes brasileiros que vão estar em exibição no principal evento da capital chinesa dedicado ao cinema estrangeiro.

A participação do Brasil como convidado de honra coincide com o 50.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, cuja proximidade política e económica foi reforçada nas últimas décadas, com a formação do bloco de economias emergentes BRICS, que inclui ainda Rússia, Índia e África do Sul.

Desde 2009, a China é também o principal parceiro comercial do Brasil, com o comércio bilateral a passar de nove mil milhões de dólares, em 2004, para 150 mil milhões, em 2022. O Brasil desempenha, em particular, um papel importante na segurança alimentar da China, compondo mais de 20 por cento das importações agrícolas do país asiático.